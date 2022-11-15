رئيس ديوان المظالم يدشن مركز إدارة العمليات القضائية

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم الثلاثاء، مركز إدارة العمليات القضائية كأحد أهم مستهدفات إستراتيجيات ديوان المظالم والمتمثل في توحيد تقديم ومتابعة الطلبات والدعاوى في المحاكم الإدارية كافة بمختلف مناطق المملكة، وتفعيلًا لأعمال التحول الرقمي في خطوات التقاضي لدى ديوان المظالم كافة، وذلك عبر ثلاث إدارات متكاملة ممثلةً في إدارة للقيد الموحد، وأخرى لتسليم الأحكام وحفظ الدعاوى، ومركز للاتصال الموحد لخدمة المستفيدين.

استقبال الدعاوى

ويُعنى مركز إدارة العمليات القضائية في ديوان المظالم باستقبال الدعاوى والطلبات لدى المحاكم الإدارية بجميع مناطق المملكة كافة وجميع مراحل التقاضي ومعالجتها بدقة وعناية على مدار اليوم، بالإضافة إلى توحيد إجراءات متابعة الطلبات والدعاوى وتسليم الأحكام؛ والرد على استفسارات المستفيدين ، وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن بهدف تعزيز جودة الإجراءات القضائية لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.

تحديث وتطوير

ويحرص ديوان المظالم على التحديث والتطوير المستمر لخدماته التي يقدمها للمستفيدين في جميع المرافق القضائية التابعة له، وتوحيد إجراءات تقديم ومتابعة تلك الخدمات، في سبيل رقمنة تعاملات التقاضي، والانتقال بتلك الخدمات إلى مستوى أعلى في الجودة.