رئيس SPOTIFY ينضم إلى ماسك في حربه ضد آبل

انضم دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، إلى الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في الحرب التي شنها ضد أغلى شركة تكنولوجية في العالم، آبل الأمريكية.

وصعد إيك المعركة مع آبل، بشأن ممارسات متجر التطبيقات المثيرة للجدل، حيث نشر سلسلة طويلة من التغريدات على تويتر قال فيها: كما أوضح عدد لا يحصى من رواد الأعمال، فإنه عار على شركة آبل ما تفعله من تنمر غير مقبول، بما في ذلك التنمر على جهودنا الأخيرة لمساعدة المؤلفين على بيع المزيد من الكتب الصوتية.

أنانية آبل

وتابع إيك: تعمل آبل لمصلحتها الذاتية الأنانية ويبدو أنها لا تهتم بالقانون أو المحاكم، مضيفًا: إلى متى سنبتعد عن هذا التهديد لمستقبل الإنترنت؟ كان هناك الكثير من الحديث، الحديث مفيد ولكننا نحتاج إلى اتخاذ إجراء.

الأصوات تتعالى ضد آبل

وتأتي تعليقات إيك الأخيرة في الوقت الذي تتحدث فيه أصوات بارزة في عالم التكنولوجيا ضد ممارسات متجر تطبيقات آبل بعد تعليقات إيلون ماسك الأخيرة.

إيلون ماسك بدأ الحرب

وكان رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر، إيلون ماسك، غرد بشأن ممارسات آبل قائلًا إنها مثيرة للقلق، واتهمها بقمع الأشخاص من خلال مطالبة التطبيقات في متجرها بالالتزام بمعايير محتوى معينة.

وبحسب صحيفة The New York Times، رفض متجر آبل تطبيق Spotify ثلاث مرات في أكتوبر، زاعمًا أن عروض الكتب الصوتية الجديدة انتهكت قواعد الشركة.