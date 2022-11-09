رد مفاجئ من حمدالله بعد حديث الفراج عن زوجته

فاجأ اللاعب عبدالرزاق حمد الله الإعلامي وليد الفراج، برد غير متوقع، بعدما تحدث الأخير عن زوجة حمد الله ودورها في مسيرته الكروية .

وتطرق الإعلامي وليد الفراج، إلى دور زوجة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد في الابتعاد عن كل ما يثار حول القضايا التي كانت ضده خلال الفترة الماضية.

وتفصيلاً أوضح الفراج، خلال استضافته لحمدالله:”أكيد زوجتك كانت لها دور رئيسي تحملت أم ريان كثير”.

وأجاب حمد الله في رده على الإعلامي وليد الفراج “ترى إحنا شوي في المغرب نستحي نتحدث عن زوجاتنا أكيد أم ريان ساعدتني في هذا الظرف وما أنسى حتى الوالدة”.