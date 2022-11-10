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رسائل المحياني للأهلاوية وحجم راتبه

2022-11-10 الساعة 12:06
رسائل المحياني للأهلاوية وحجم راتبه
المواطن – الرياض

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وجه موسى المحياني رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قائلًا: أتركوا الشخصنة وادعموا النادي والخوض ببعض التفاصيل غير مفيدة لمصلحة النادي.

هوية النادي

موسى المحياني

وقال موسى المحياني في تصريحات إلى برنامج برا الـ 18 على قناة SSC إنه لا يوجد نادٍ ناجح بدون هوية للنادي وموضوع الـDNA من الفئات السنية ولكن تم تضخيمه رغم أنها خطوة صحيحة.

وتطرق المحياني إلى هوية نادي الهلال وكونها هي من جعلته قويًا ومتماسكًا بهذا الشكل، وأي شخص يأتي للهلال يخضع لـDNA الخاص بالفريق.

راتب المحياني

وأضاف المحياني: حاولنا ووضعنا بعض الأمور بالنادي وعلى الموجودين بالنادي أن يكملوها، والمنصب الذي أنا فيه يستحق الـ200 ألف ولو أخذتها يفترض ألا يكون قضية.

وتابع قائلًا: أنا أهلاوي منذ نعومة أظافري والجميع يعرف هذا، وراتبي لم يصل إلى نصف الـ200 ألف و7 أشهر لم أستلم.

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