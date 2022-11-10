رسائل المحياني للأهلاوية وحجم راتبه

وجه موسى المحياني رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قائلًا: أتركوا الشخصنة وادعموا النادي والخوض ببعض التفاصيل غير مفيدة لمصلحة النادي.

#برا_18 | موسى المحياني:

رسالتي للأهلاويين أتركوا "الشخصنة" وادعموا النادي والخوض ببعض التفاصيل غير مفيدة لمصلحة النادي.

⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/44zYb1g2Dp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2022

هوية النادي

وقال موسى المحياني في تصريحات إلى برنامج برا الـ 18 على قناة SSC إنه لا يوجد نادٍ ناجح بدون هوية للنادي وموضوع الـDNA من الفئات السنية ولكن تم تضخيمه رغم أنها خطوة صحيحة.

#برا_18 | موسى المحياني:

لايوجد نادي ناجح بدون هوية للنادي وموضوع الـDNA من الفئات السنية ولكن تم تضخيمه رغم أنها خطوة صحيحة. ⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/6ZfQxddM6p — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2022

وتطرق المحياني إلى هوية نادي الهلال وكونها هي من جعلته قويًا ومتماسكًا بهذا الشكل، وأي شخص يأتي للهلال يخضع لـDNA الخاص بالفريق.

#برا_18 | موسى المحياني:

هوية نادي #الهلال هي من جعلته قوي ومتماسك بهذا الشكل، وأي شخص يأتي للهلال يخضع لـDNA الخاص بالفريق.

⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/UISq3Vu4dB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2022

راتب المحياني

وأضاف المحياني: حاولنا ووضعنا بعض الأمور بالنادي وعلى الموجودين بالنادي أن يكملوها، والمنصب الذي أنا فيه يستحق الـ200 ألف ولو أخذتها يفترض ألا يكون قضية.

وتابع قائلًا: أنا أهلاوي منذ نعومة أظافري والجميع يعرف هذا، وراتبي لم يصل إلى نصف الـ200 ألف و7 أشهر لم أستلم.

#برا_18 | موسى المحياني:

حاولنا و وضعنا بعض الأمور بالنادي وعلى الموجودين بالنادي أن يكملوها… والمنصب الذي أنا فيه يستحق الـ200 ألف و لو أخذتها يفترض أن لا يكون قضية.@musa042315#SSC pic.twitter.com/AMGJrta7SX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2022