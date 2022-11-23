رسالة ابنة المدير الفني للمنتخب السعودي بعد الفوز

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
تقدمت ابنة المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد بالتهنئة للمملكة بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مونديال قطر 2022
ابنة المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد تقدم التهنئة لــ #السعودية بعد الفوز على #الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مونديال #قطر 2022#كأس_العالم#FIFAWorldCup#العربية pic.twitter.com/mo86A69Ho2قد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) November 22, 2022
وفي الفيديو الذي نشرته قناة العربية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت ابنة المدير الفني للمنتخب السعودي في رسالة للجماهير: “ألف مبروك وشكرًا لدعمكم، المباراة كانت مبهرة، أنتم رائعون”.
وفاز المنتخب السعودي، على منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 والتي تقام على إستاد لوسيل بقطر.
وبهذا الفوز حصد المنتخب السعودي 3 نقاط تاريخية في بداية مشواره بكأس العالم، فيما تلقى منتخب الأرجنتين خسارته الأولى في المجموعة الثالثة.
وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2/ 1) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.
وحوَّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.
ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.
وسيلعب المنتخب السعودي ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.