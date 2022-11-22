رسالة طفلين سعوديين لـ ميسي من استاد لوسيل

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تمنى طفلان سعوديان من استاد لوسيل في قطر، فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس العالم 2022.
طفلان سعوديان يوجهان رسالة لميسي قبل مباراة اليوم@saudiFF @SaudiNT#قطر2022 #قنوات_الكاس #كأس_العالم pic.twitter.com/6CevxDLzudقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وقال الطفل السعودي فيصل في فيديو نشرته قنوات الكاس القطرية من استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء: إن شاء أتمنى فوز السعودية على الأرجنتين.. وسالم الدوسري يتجاوز اللاعب ليونيل ميسي.
وأضاف الطفل فيصل: أنا جيت قطر رغم أن الجو بارد لأجل أشوف المنتخب السعودي وبإذن الله نفوز على الأرجنتين ، وأشاد بالملعب والأجواء قبل مباراة الأرجنتين.
وقال: هذا أفضل ملعب رأيته بكل حياتي.
فيما أشار طفل آخر ظهر معه بالفيديو بإشارة سالم الدوسري الشهيرة كلما أحرز الأهداف في مرمى المنافسين.
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، في اللقاء الذي يقام في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل بمونديال 2022 في قطر.
توليفة مميزة
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.
وسط الملعب: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.
خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.
احتشدت الجماهير السعودية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط استاد لوسيل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.