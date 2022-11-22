رسالة طفلين سعوديين لـ ميسي من استاد لوسيل

تمنى طفلان سعوديان من استاد لوسيل في قطر، فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس العالم 2022.

سالم وميسي

وقال الطفل السعودي فيصل في فيديو نشرته قنوات الكاس القطرية من استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء: إن شاء أتمنى فوز السعودية على الأرجنتين.. وسالم الدوسري يتجاوز اللاعب ليونيل ميسي.

وأضاف الطفل فيصل: أنا جيت قطر رغم أن الجو بارد لأجل أشوف المنتخب السعودي وبإذن الله نفوز على الأرجنتين ، وأشاد بالملعب والأجواء قبل مباراة الأرجنتين.

وقال: هذا أفضل ملعب رأيته بكل حياتي.

فيما أشار طفل آخر ظهر معه بالفيديو بإشارة سالم الدوسري الشهيرة كلما أحرز الأهداف في مرمى المنافسين.

تشكيل المنتخب

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، في اللقاء الذي يقام في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل بمونديال 2022 في قطر.

توليفة مميزة

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

حشد جماهيري

احتشدت الجماهير السعودية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط استاد لوسيل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.