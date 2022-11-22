Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
قبل بدء لقاء السعودية والأرجنتين

رسالة طفلين سعوديين لـ ميسي من استاد لوسيل

2022-11-22 الساعة 12:12
رسالة طفلين سعوديين لـ ميسي من استاد لوسيل
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تمنى طفلان سعوديان من استاد لوسيل في قطر، فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات كأس العالم 2022.

سالم وميسي

وقال الطفل السعودي فيصل في فيديو نشرته قنوات الكاس القطرية من استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء: إن شاء أتمنى فوز السعودية على الأرجنتين.. وسالم الدوسري يتجاوز اللاعب ليونيل ميسي.

وأضاف الطفل فيصل: أنا جيت قطر رغم أن الجو بارد لأجل أشوف المنتخب السعودي وبإذن الله نفوز على الأرجنتين ، وأشاد بالملعب والأجواء قبل مباراة الأرجنتين.

وقال: هذا أفضل ملعب رأيته بكل حياتي.

فيما أشار طفل آخر ظهر معه بالفيديو بإشارة سالم الدوسري الشهيرة كلما أحرز الأهداف في مرمى المنافسين.

تشكيل المنتخب

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، في اللقاء الذي يقام في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل بمونديال 2022 في قطر.

توليفة مميزة

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

حشد جماهيري

احتشدت الجماهير السعودية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط استاد لوسيل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حمدالله وجوليانو يورطان إدارة النصر
آخر الاخبار

حمدالله وجوليانو يورطان إدارة النصر

آخر الاخبار
الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...
السعودية اليوم

الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...

السعودية اليوم
محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية
السعودية اليوم

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية

السعودية اليوم
موظفو تويتر يوثقون آخر لحظاتهم بعد تسريحهم
العالم

موظفو تويتر يوثقون آخر لحظاتهم بعد تسريحهم

العالم
“المواطن” في ونتر وندرلاند مدينة البهجة والألعاب
أخبار رئيسية

“المواطن” في ونتر وندرلاند مدينة البهجة والألعاب

أخبار رئيسية
فوزية المالكي ترسم السعودية العظمى برقائق الذهب
حصاد اليوم

فوزية المالكي ترسم السعودية العظمى برقائق الذهب

حصاد اليوم
أبرز المباريات الودية اليوم والقنوات الناقلة
الرياضة

أبرز المباريات الودية اليوم والقنوات الناقلة

الرياضة
لقطات من داخل غرف الاستجواب بالنيابة
السعودية اليوم

لقطات من داخل غرف الاستجواب بالنيابة

السعودية اليوم