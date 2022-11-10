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لدى وصولها مطار رفيق الحريري

رصاصة طائشة تخترق طائرة لبنانية دون إصابات

2022-11-10 الساعة 7:14
رصاصة طائشة تخترق طائرة لبنانية دون إصابات
المواطن - متابعة

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تعرضت طائرة ركاب لبنانية لحادث إطلاق نار فور هبوطها بمطار رفيق الحريري، صباح اليوم الخميس، وفق شبكة العربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن رصاصة طائشة اخترقت طائرة تابعة لـ”الميدل إيست”، حيث كانت تقل عددا من الركاب، بينهم النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، وذلك بعد وصولها إلى مطار رفيق الحريري قادمة من الأردن.

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كما لفتت شبكة العربية عن عدم حدوث إصابات بين الركاب.

ونشرت بولا لقطات مصورة على حسابها بموقع تويتر توثق الحادث، حيث أظهرت الصور آثار الرصاصة بداخل الطائرة.

 

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