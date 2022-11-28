رياض شراحيلي جاهز لمواجهة المكسيك

أصبح رياض شراحيلي جاهزًا للمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد المكسيك بنهائيات كأس العالم 2022.

جاهزية رياض شراحيلي

وكان رياض شراحيلي قد تعرض لإصابة عضلية قبل يوم واحد من انطلاق مونديال قطر 2022، واكتفى بأداء تمارين خاصة طوال الفترة الماضية.

وخاض شراحيلي جزءًا من التدريبات قبل مواجهة بولندا الماضية، قبل أن يُشارك في المران الجماعي بالأمس، لتتأكد جاهزيته الكاملة لمباراة المكسيك المرتقبة.

وانضم رياض شراحيلي صاحب الـ28 عامًا إلى قائمة الأخضر قبل كأس العالم 2022، حيث يملك في رصيده الدولي 3 مباريات ودية بمعدل 201 دقيقة لعب.

الأخضر يستعد

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره لمواجهة المكسيكي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.