ريان رينولدز لن يشارك في R.I.P.D. 2

ريان رينولدز أحد أكثر الممثلين الذين يضمنون نجاح أي فليم هوليوودي، ودائمًا ما تسجل أعماله أرباحًا جيدة مثل The Hitman’s Bodyguard وRed Notice وThe Adam Project.

قصة فيلم R.I.P.D.

ومع ذلك فإن ريان رينولدز لن يستكمل الجزء الثاني من فيلم R.I.P.D. وهو فيلم يناقش مهام الحياة بعد الموت في إطار من الأكشن والكوميدي ويُعرض على منصة نتفليكس.

وتدور أحداث الجزء الأول حول اثنين من رجال الشرطة الموتى، يقومان باعتقال مجموعة خاصة من المجرمين وتقديمهم للعدالة، ومنعهم من محاولة الهروب من مصيرهم النهائي عن طريق الاختباء بين عالمي الأحياء والأموات.

أبطال فيلم R.I.P.D.

واشترك ريان رينولدز في البطولة مع ممثل آخر له نفس المستوى من الموهبة في الجزء الأول وهو جيفري دونوفان الذي يلعب دور روي بولسفر العمدة إبان الغرب القديم الذي تم بعثه لإنقاذ البشرية من بوابة افتتاحية الجحيم.

أما R.I.P.D. 2 يشارك فيه راشيل أديجي (التي مثلت في هوليواكس) وبينيلوبي ميتشل (شاركت في ستار تريك: بيكارد)، ريتشارد بريك (شارك في ingsman: The Secret Service)، وجيك تشوي (Succession).

والجزء الأول شارك فيه جيف بريدجز، ماريسا ميلر، رايان رينولدز، ماري لويز باركر، كيفين بيكن، ستيفانى زوستاك، جيمس هونج، ديفين راتراى، وغيرهم من النجوم.

من هو ريان رينولدز؟

ويُذكر أن ريان رينولدز من مواليد 23 أكتوبر 1976، وهو ممثل كندي أمريكي، وأحد أعلى الممثلين السينمائيين أجرًا، وبلغ إجمالي إيراداته في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم أكثر من 5 مليارات دولار.

ومن أشهر أفلامه The Proposal (2009) و6 Underground (2019) وGreen Lantern (2011) وBlade: Trinity (2004).