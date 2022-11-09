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رينارد: الفرج والشهري والغنام وناصر بخير

2022-11-09 الساعة 9:08
رينارد: الفرج والشهري والغنام وناصر بخير
المواطن – الرياض

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تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اليوم الأربعاء بأن حالة قائد الأخضر سلمان الفرج سيكون جاهزًا خلال وقت قريب وصالح الشهري بخير يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق نهائيات مونديال 2022 في قطر.

حالة المصابين

قال هيرفي رينارد في فيديو نشره المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء عن تحديثات اللاعبين المصابين، ومواجهة منتخب بنما قائلًا: “سلمان الفرج لديه آلام في الكتف.. وسيكون على ما يرام خلال بضعة أيام.. لقد عشنا لحظات ترقب وخوف مثل معظم الجماهير السعودية عند سقوطه ولكنه سيكون على ما يرام خلال بضعة أيام بعد الراحة”.

إصابة صالح الشهري
إصابة صالح الشهري

جاهزية الشهري

وأضاف رينادر أن صالح الشهري اقترب من الجاهزية وهو يجري بشكل طبيعي حاليًا وسيدخل التمارين الجماعية خلال يومين، ولكنه حاليًا يجري تمارين انفرادية.

وتابع أن الغنام وناصر جاهزان وسيشاركان أمام بنما.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @fifaworldcup_ar
المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

6 تغييرات

واختتم رينارد حديثه بمباراة بنما وبعدها مع كرواتيا قائلًا: سنركز على المجموعة التي سنبدأ بها لقاء الأرجنتين.. ولن يكون لدينا سوى 6 تغييرات في المباراة الواحدة.

الغارديان المنتخب السعودي قصة نجاح لآسيا

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