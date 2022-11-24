رينارد يسعى لمعادلة إنجاز سولاري

يأمل مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد مواصلة انطلاقته المميزة في كأس العالم 2022، وتحقيق الفوز على بولندا.

رينارد يسعى لمواصلة التألق

وحقق الأخضر انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ما يحفز لاعبي السعودية على تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة.

ووصل رينارد إلى الفوز رقم 20 مع الأخضر، من أصل 37 لقاء خلال 3 سنوات، ليفض الشراكة مع المدير الفني خليل الزياني، وينفرد بالمركز الثاني في قائمة المدرب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ منتخب السعودية.

ويسعى رينارد لقيادة الأخضر للفوز على بولندا، وتحقيق إنجاز جديد، حيث سُيعادل رقم المدير الفني الأرجنتيني سولاري، الذي قاد منتخب السعودية الأول لكرة القدم للفوز في مواجهتين بكأس العالم 1994 على حساب المغرب وبلجيكا.

السعودية ضد بولندا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الأخضر بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الترتيب بدون نقاط.