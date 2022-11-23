رينارد يهدي الفوز على الأرجنتين لـ الشعب السعودي وينتظر دعم الجماهير

تقدم المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، بالتهنئة إلى الشعب السعودي والقيادة الرشيدة بعد الفوز الكبير الذي حققه الأخضر، أمس الثلاثاء، على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت، أمس، على ملعب لوسيل، ضمن مواجهات الدور الأول بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

دعم الجماهير

وكتب هيرفي رينار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء: مبروك للفريق والجهاز على هذه المباراة، أهدي هذا الفوز للشعب السعودي. نحن في انتظار دعمكم المباراة القادمة.

خطف الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الأنظار في أولى مبارياته بنهائيات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد اللقب.

نهاية سلسلة

وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أطول سلسلة دون هزيمة لـ الأرجنتين في جميع البطولات، والتي وصلت إلى 36 لقاء، ليفشل التانجو في تجاوز رقم إيطاليا، حيث لم تخسر في 37 مواجهة متتالية.

كما يُعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم منذ فوز الكاميرون في مونديال 1990.

وأصبح الأخضر أول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم، كما بات ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أمريكي جنوبي في المونديال بعد اليابان ضد كولومبيا في 2018.

ترتيب المجموعة

ووفي السياق ذاته، جاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات أمس الثلاثاء في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.