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زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

2022-11-02 الساعة 10:08
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
المواطن - الرياض

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نجح فريق طبي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، خلال وقت قياسي في إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

تفاصيل العملية

وجرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية، وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.

وسافر فريق طبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إلى الإمارات، حيث أجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفى خلال 40 دقيقة، وذلك بمستشفى كليفلاند أبو ظبي.

3 ساعات وعشرون دقيقة

واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي ووصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات وعشرين دقيقة.

وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث تم إجراء عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عامًا وتكللت بالنجاح.

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