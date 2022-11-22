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لتعويض خسائر ميتافيرس

زوكربيرغ يدرس فرض رسوم على ماسنجر وواتساب 

2022-11-22 الساعة 6:14
زوكربيرغ يدرس فرض رسوم على ماسنجر وواتساب 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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راهن مارك زوكربيرغ صاحب شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) على أن تقنية ميتا فيرس ستكون التطور التالي لشركته حيث سيقضي المستخدمون معظم وقتهم في التفاعل والتعلم والاستمتاع واللعب. 

زوكربيرغ يدرس فرض رسوم على ماسنجر وواتساب 

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رهان زوكربيرغ الخاسر

ومع ذلك، فإن هذا المشروع الطموح احتاج إلى تقنيات غير موجودة حتى الآن، وعلى عكس توقعات زوكربيرغ، تسببت التقنية في خسارته للمليارات، لاسيما بعد أن خصص 20% من ميزانية ميتا لدعمها.

وفي هذا الإطار، يدرس مارك زوكربيرغ فرض رسوم على تطبيقات الشركة الأكثر شهرة، واتساب وماسنجر، لتعويض خسارته الضخمة بسبب رهانه الخاسر، بحسب صحيفة مترو البريطانية.

يستخدم ماسنجر نحو 900 مليون مستخدم نشط، بينما يستحوذ واتساب على مليارَي مستخدم نشط حول العالم، ورغم ذلك، فإن كلا التطبيقين ليس لهما إيرادات تذكر في الشركة.

وعلى ما يبدو فإن ذلك سيتغير قريبًا، لاسيما مع التسريح التاريخي لـ 11 ألف عامل وانخفاض الإيرادات من فيسبوك وإنستقرام بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2022 أي 27.237 مليار دولار.

وبحسب موقع Business of Apps ، كان من الممكن أن يحقق WhatsApp Business وحده إيرادات تبلغ 790 مليون دولار في عام 2021 بالكامل، لذلك فإن استراتيجية جعل تطبيقي واتساب وماسنجر مدفوعين ليست بعيدة عن التطبيق.

زوكربيرغ يدرس فرض رسوم على ماسنجر وواتساب 

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