ساديو ماني يتقدم قائمة منتخب السنغال

قرر المدرب السنغالي أليو سيسيه وبشكل رسمي، وضع مواطنه ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، في قائمة أسود التيرانجا استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

وكان البايرن كشف أول أمس، تفاصيل إصابة ماني، بعد أن تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

وجاء في بيان بايرن ميونخ أن ساديو ماني صاحب الـ30 عامًا يُعاني من إصابة في أوتار الساق اليمنى، ليغيب عن مواجهة شالكة في الجولة الـ15 من الدوري الألماني غدًا السبت.

قائمة منتخب السنغال

وجاءت قائمة منتخب السنغال مكونة من “حراسة المرمى: إدوارد ميندي “تشيلسي الإنجليزي”- ألفريد جوميس “رين الفرنسي”- سيني ديانج “كوينز بارك رينجرز الإنجليزي”.

“خط الدفاع: كاليدو كوليبالي “تشيلسي الإنجليزي”- عبده ديالو “باريس سان جيرمان الفرنسي”- يوسف سابالي “ريال بيتيس الإسباني”- فودي بالو توريه “ميلان الإيطالي”- بابي أبو سيسي “أولمبياكوس اليوناني”- إسماعيل جاكوبس “موناكو الفرنسي”- فورموز ميندي “مورويرك النمساوي”.

“خط الوسط: إدريسا جانا جاي “إيفرتون الإنجليزي”- شيخو كوياتي “نوتنجام فورست الإنجليزي”- نامباليس ميندي “ليستر سيتي الإنجليزي”- كريبين دياتا “موناكو الفرنسي”- بابي جاي “مارسيليا الفرنسي”- بابي ماتار سار “توتنام الإنجليزي”- باثي سيس “رايو فاليكانو الإسباني”- مصطفى نيم “بافوس القبرصي “- لوم نداي “ريدينج الإنجليزي”.

ساديو ماني متواجد

“خط الهجوم: ساديو ماني “بايرن ميونيخ الألماني”- إسماعيلا سار “واتفورد الإنجليزي”- بولاي ديا “ساليرنتينا الإيطالي”- بامبا ديانج “مارسيليا الفرنسي”- فامارا دييدهيو “ألانيا سبور التركي”- نيكولاس جاكسون “فياريال الإسباني”- إليمان نداي “شيفيليد يونايتد الإنجليزي”.