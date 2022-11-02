Icon

إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات Icon السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور Icon ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر Icon الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك Icon حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي Icon فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة Icon الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا  Icon خدمات جديدة بالأحوال منها بدل فاقد الهوية Icon رد السعودية نتيجة لأخطاء بايدن وغطرسته Icon بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إجراء القرعة أمس

سبب إبعاد النصر عن الهلال بـ كأس الملك

2022-11-02 الساعة 5:27
سبب إبعاد النصر عن الهلال بـ كأس الملك
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي، السبب وراء إبعاد النصر عن طريق الهلال في قرعة كأس الملك لـ موسم 2022/2023.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف قبل إجراء القرعة، أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون “مفتوحة” دون تحديد مستويات، حيث تقام البطولة قصرًا على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك نظرًا لضغط روزنامة المباريات.

وقال الصرامي عبر “تويتر” : “من أسرار قرعة مسابقة الكأس، مندوب الهلال كان (يتمني) مواجهة النصر في مرسول بارك بدور الـ16، لكن الورقة التي أعلن عنها محمد الدعيع، أبعدت النصر عن الهلال؟!.

جدير بالذكر أن النصر تجنب مواجهة الهلال والاتحاد والشباب، حيث ستتقابل الأندية الكبيرة في المربع الذهبي، في حال نجح الرباعي في إكمال طريقه بنجاح لنصف نهائي البطولة.

قرعة كأس الملك

وفي وقت سابق، أثارت مواجهة النصر، لنادي العدالة في قرعة كأس الملك لـ موسم 2022/2023، الجدل لدى جماهير الأندية الأخرى المشاركة في البطولة.

ترتيب الدوري السعودي - النصر والهلال

طريق سهل لـ النصر

الجماهير شككت في طريق النصر الذي وُصف بـ السهل في البطولة من أجل الوصول إلى دور نصف النهائي والنهائي بالمسابقة، كونه لم يفز بها منذ عام 1990.

ومقارنة بـ منافسي الهلال والشباب والاتحاد فإن النصر سيواجه في دور ثمن النهائي من البطولة، منافسًا أسهل وهو نادي العدالة، بينما يواجه الشباب نادي الاتحاد، ويلعب الهلال أمام الاتفاق.

الإعلامي وليد الفراج رد على أحد الجماهير الذين تحدثوا حول توقعه بوجود توجيه أو واسطة لتسهيل طريق النصر في البطولة قائلًا: ” بلاش مؤامرات”.

نتائج القرعة

وجاءت قرعة دور الـ 16 على النحو التالي:

الشباب ضد الاتحاد

الفيحاء ضد الخليج

الهلال ضد الاتفاق

النصر ضد العدالة

ضمك ضد الوحدة

الفتح ضد الطائي

أبها ضد التعاون

الباطن ضد الرائد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معرض للطائرات الحربية بقاعدة الملك فيصل الجوية
السعودية اليوم

معرض للطائرات الحربية بقاعدة الملك فيصل الجوية

السعودية اليوم
الشمراني يستذكر أصدقاءه الراحلين بخاطرة مؤثرة
حصاد اليوم

الشمراني يستذكر أصدقاءه الراحلين بخاطرة مؤثرة

حصاد اليوم
العلاقة بين الغذاء وعلاج الاكتئاب الموسمي
حصاد اليوم

العلاقة بين الغذاء وعلاج الاكتئاب الموسمي

حصاد اليوم
ثلاثية تحسم قمة تشيلسي ضد ميلان
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم قمة تشيلسي ضد ميلان

الرياضة العالمية
%55 من السعوديين لا يدخرون الأموال
السعودية اليوم

%55 من السعوديين لا يدخرون الأموال

السعودية اليوم
أمريكا على وشك مواجهة مخاطر مالية
العالم

أمريكا على وشك مواجهة مخاطر مالية

العالم
مواقع التواصل وراء عاهات الأبناء النفسية
السعودية اليوم

مواقع التواصل وراء عاهات الأبناء النفسية

السعودية اليوم
جهود مرور الطائف وقت هطول الأمطار
السعودية اليوم

جهود مرور الطائف وقت هطول الأمطار

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه