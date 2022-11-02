سبب إبعاد النصر عن الهلال بـ كأس الملك

كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي، السبب وراء إبعاد النصر عن طريق الهلال في قرعة كأس الملك لـ موسم 2022/2023.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف قبل إجراء القرعة، أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون “مفتوحة” دون تحديد مستويات، حيث تقام البطولة قصرًا على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك نظرًا لضغط روزنامة المباريات.

وقال الصرامي عبر “تويتر” : “من أسرار قرعة مسابقة الكأس، مندوب الهلال كان (يتمني) مواجهة النصر في مرسول بارك بدور الـ16، لكن الورقة التي أعلن عنها محمد الدعيع، أبعدت النصر عن الهلال؟!.

جدير بالذكر أن النصر تجنب مواجهة الهلال والاتحاد والشباب، حيث ستتقابل الأندية الكبيرة في المربع الذهبي، في حال نجح الرباعي في إكمال طريقه بنجاح لنصف نهائي البطولة.

قرعة كأس الملك

وفي وقت سابق، أثارت مواجهة النصر، لنادي العدالة في قرعة كأس الملك لـ موسم 2022/2023، الجدل لدى جماهير الأندية الأخرى المشاركة في البطولة.

طريق سهل لـ النصر

الجماهير شككت في طريق النصر الذي وُصف بـ السهل في البطولة من أجل الوصول إلى دور نصف النهائي والنهائي بالمسابقة، كونه لم يفز بها منذ عام 1990.

ومقارنة بـ منافسي الهلال والشباب والاتحاد فإن النصر سيواجه في دور ثمن النهائي من البطولة، منافسًا أسهل وهو نادي العدالة، بينما يواجه الشباب نادي الاتحاد، ويلعب الهلال أمام الاتفاق.

الإعلامي وليد الفراج رد على أحد الجماهير الذين تحدثوا حول توقعه بوجود توجيه أو واسطة لتسهيل طريق النصر في البطولة قائلًا: ” بلاش مؤامرات”.

نتائج القرعة

وجاءت قرعة دور الـ 16 على النحو التالي:

الشباب ضد الاتحاد

الفيحاء ضد الخليج

الهلال ضد الاتفاق

النصر ضد العدالة

ضمك ضد الوحدة

الفتح ضد الطائي

أبها ضد التعاون

الباطن ضد الرائد