سبب انسحاب شاكيرا من مونديال 2022

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد
صدمت المطربة العالمية شاكيرا عشاق الساحرة المستديرة، بقرار انسحابها من حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامته يوم 20 نوفمبر الجاري؛ وذلك لأسباب شخصية، وفق تقارير إعلامية لمجلة Marca Magazine.
من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية أن الصحفية أدريانا دورونسورو ظهرت في برنامج El programa de Ana Rosa وأكدت غياب المغنية الكولومبية عن أكبر بطولة كرة قدم في العالم.
تعد شاكيرا أيقونة حفلات افتتاح كأس العالم ثلاث مرات في عام 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب إفريقيا و2014 في البرازيل، لكنها غابت عن مونديال روسيا.
من أشهر أغاني النجمة الكولومبية للمونديال “waka waka” وأصبحت لها بصمة واضحة في أذهان المتابعين وعشاق أغاني كأس العالم.