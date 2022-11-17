سبب انسحاب شاكيرا من مونديال 2022

صدمت المطربة العالمية شاكيرا عشاق الساحرة المستديرة، بقرار انسحابها من حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامته يوم 20 نوفمبر الجاري؛ وذلك لأسباب شخصية، وفق تقارير إعلامية لمجلة Marca Magazine.

غياب شاكيرا

من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية أن الصحفية أدريانا دورونسورو ظهرت في برنامج El programa de Ana Rosa وأكدت غياب المغنية الكولومبية عن أكبر بطولة كرة قدم في العالم.

أيقونة المونديال

تعد شاكيرا أيقونة حفلات افتتاح كأس العالم ثلاث مرات في عام 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب إفريقيا و2014 في البرازيل، لكنها غابت عن مونديال روسيا.

من أشهر أغاني النجمة الكولومبية للمونديال “waka waka” وأصبحت لها بصمة واضحة في أذهان المتابعين وعشاق أغاني كأس العالم.