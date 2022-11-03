Icon

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة Icon عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي Icon إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات Icon السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور Icon ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر Icon الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك Icon حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي Icon فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة Icon الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
إصابتها توثر على الوظائف الطبيعية

سعود الطبية توضح أعراض أمراض الأغشية المخاطية

2022-11-03 الساعة 1:35
سعود الطبية توضح أعراض أمراض الأغشية المخاطية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى طب الأسنان بأن وجود المادة المخاطية الطبيعية المغطية لتجويف الفم والفكين واللسان وأرضية الفم والوجنتين والحنك والشفتين له أهميته الفسيولوجية مثل الكلام والمضغ والبلع وما يشابهها من نشاطات، وعند إصابة هذه الأغشية المخاطية بأمراض فإنها تؤثر على قدرتها في القيام بوظائفها الطبيعية، حيث يتم تحديد سلامة الغشاء المخاطي بعدة علامات منها اللون، إذ يكون ذا لون وردي عندما يكون سليمًا ومعافى.

أعراض أمراض الأغشية المخاطية

وأوضح الاستشاري والمدير الطبي لمستشفى الأسنان بأن من أبرز أعراض أمراض الأغشية المخاطية تتمثل في ظهور حويصلات أو تآكلات أو حروق على غشاء الشفتين في الحد الفاصل ما بين الغشاء المخاطي للشفتين والجلد أو داخل تجويف الفم، وعندما تكون الإصابة في الأغشية الداخلية للحنك والفكين فتتمثل الأعراض غالبًا بالآلام الشديدة والشعور بعدم الراحة واللسع في منطقة الإصابة.

وذكر أن من أبرز المضاعفات الشائعة تشمل تغيرات في مظهر الفم واللسان، صعوبة في البلع والكلام، والتهابات الأغشية المخاطية والتهاب وجفاف الفم.

ونوه د.الهجهوج إلى أهمية اتباع عدد من الخطوات للوقاية من أمراض الأغشية المخاطية ومنها الامتناع عن التدخين وتجنب التعرض المفرط للشمس، ومراجعة طبيب الأسنان بانتظام دوري والذي يمكنه من التشخيص المبكر وعلاج الحالات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...
السعودية اليوم

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...

السعودية اليوم
ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025
السعودية اليوم

ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025

السعودية اليوم
77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد
السعودية اليوم

77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد

السعودية اليوم
أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية
العالم

أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية

العالم
السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية
السعودية اليوم

السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...

الملك سلمان
ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا
حصاد اليوم

ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا

حصاد اليوم
جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات
السعودية اليوم

جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه