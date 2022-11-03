سعود الطبية توضح أعراض أمراض الأغشية المخاطية

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى طب الأسنان بأن وجود المادة المخاطية الطبيعية المغطية لتجويف الفم والفكين واللسان وأرضية الفم والوجنتين والحنك والشفتين له أهميته الفسيولوجية مثل الكلام والمضغ والبلع وما يشابهها من نشاطات، وعند إصابة هذه الأغشية المخاطية بأمراض فإنها تؤثر على قدرتها في القيام بوظائفها الطبيعية، حيث يتم تحديد سلامة الغشاء المخاطي بعدة علامات منها اللون، إذ يكون ذا لون وردي عندما يكون سليمًا ومعافى.

أعراض أمراض الأغشية المخاطية

وأوضح الاستشاري والمدير الطبي لمستشفى الأسنان بأن من أبرز أعراض أمراض الأغشية المخاطية تتمثل في ظهور حويصلات أو تآكلات أو حروق على غشاء الشفتين في الحد الفاصل ما بين الغشاء المخاطي للشفتين والجلد أو داخل تجويف الفم، وعندما تكون الإصابة في الأغشية الداخلية للحنك والفكين فتتمثل الأعراض غالبًا بالآلام الشديدة والشعور بعدم الراحة واللسع في منطقة الإصابة.

وذكر أن من أبرز المضاعفات الشائعة تشمل تغيرات في مظهر الفم واللسان، صعوبة في البلع والكلام، والتهابات الأغشية المخاطية والتهاب وجفاف الفم.

ونوه د.الهجهوج إلى أهمية اتباع عدد من الخطوات للوقاية من أمراض الأغشية المخاطية ومنها الامتناع عن التدخين وتجنب التعرض المفرط للشمس، ومراجعة طبيب الأسنان بانتظام دوري والذي يمكنه من التشخيص المبكر وعلاج الحالات.