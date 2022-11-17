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سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

2022-11-17 الساعة 12:36
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، عن احتمالية إجراء تغييرات في القائمة المشاركة بنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

تعليق سكالوني

وعلق سكالوني لصحيفة “أوليه” الأرجنتينية، قائلًا: “هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا كإجراء احترازي، فاليوم كان لدينا من لا يستطيع المشاركة، وآخرين لا يستطيعون خوض المزيد من الدقائق، لذلك استبدلناهم”.

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منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

وتابع سكالوني: “نعاني من بعض المشاكل، سننتظر هذه الأيام لنرى هل سنجري تغييرات في القائمة أم لا، قد تكون هناك تغييرات، لدينا بعض الأيام لحسم الأمر، لا يمكننا التأكيد اليوم بنسبة 100%”.

وأضاف خلال تصريحاته بعد مباراة الأرجنتين والإماراتي الودية، قائلًا: “نملك الوقت، لحسن الحظ أو لسوء الحظ يمكننا إجراء تغييرات، وأمل ألا يحدث ذلك، ولكن هناك احتمالية لذلك”.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

الأرجنتين بالمونديال

واختتم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022، بالفوز على الإمارات بخمسة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم السعودية، المكسيك وبولندا، وسيبدأ مشواره بمواجهة الأخضر يوم 22 نوفمبر.

الأرجنتين ضد الإمارات
جانب من المباراة – المصدر @Argentina

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