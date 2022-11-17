سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

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كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، عن احتمالية إجراء تغييرات في القائمة المشاركة بنهائيات بطولة كأس العالم 2022.
وعلق سكالوني لصحيفة “أوليه” الأرجنتينية، قائلًا: “هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا كإجراء احترازي، فاليوم كان لدينا من لا يستطيع المشاركة، وآخرين لا يستطيعون خوض المزيد من الدقائق، لذلك استبدلناهم”.
وتابع سكالوني: “نعاني من بعض المشاكل، سننتظر هذه الأيام لنرى هل سنجري تغييرات في القائمة أم لا، قد تكون هناك تغييرات، لدينا بعض الأيام لحسم الأمر، لا يمكننا التأكيد اليوم بنسبة 100%”.
وأضاف خلال تصريحاته بعد مباراة الأرجنتين والإماراتي الودية، قائلًا: “نملك الوقت، لحسن الحظ أو لسوء الحظ يمكننا إجراء تغييرات، وأمل ألا يحدث ذلك، ولكن هناك احتمالية لذلك”.
واختتم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022، بالفوز على الإمارات بخمسة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم السعودية، المكسيك وبولندا، وسيبدأ مشواره بمواجهة الأخضر يوم 22 نوفمبر.