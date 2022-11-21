سكالوني يؤكد صعوبة مواجهة السعودية

أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، على صعوبة مواجهة السعودية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

تعليق سكالوني

وتلعب السعودية ضد الأرجنتين، يوم غد الثلاثاء، على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمونديال 2022 في قطر.

وتحدث سكالوني في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “علينا أن نكون هادئين ومتزنين، لأن مواجهة الغد هي الأولى لنا، وهي أساسية، لذلك نشعر بالتوتر قليلًا. سنبذل جهدًا كبيرًا، وسنلعب بشكل جيد”.

وأضاف: “الأرجنتين تملك شغفًا خاصًّا وحماسًا كبيرًا وعشقًا لكرة القدم، هذا جزء منا ومن هويتنا، لذلك سنقدم أفضل ما لدينا، لكن علينا تذكر أن هذه رياضة والحياة ستستمر مهما حدث”.

وتابع سكالوني: “الطقس جيد للغاية في قطر، لكن الأزمة الحقيقية كانت في أكتوبر الماضي، الذي تضمن الكثير من المباريات، والحمل التدريبي على اللاعبين، مما جعل بعضهم يعاني من إصابات”.

وواصل سكالوني حديثه في المؤتمر الصحافي قائلًا: “مشاركة ليونيل ميسي في كأس العالم يعد أمرًا رائعًا، فهو يستحق التقدير الذي يناله ويجب على الجميع أن يستمتع بما يقدمه”.

استبعاد اللاعبين

واستكمل مدرب منتخب الأرجنتين حديثه قائلًا: “قرار الاستغناء عن بعض اللاعبين يعد أمرًا مؤسفًا، لأن عدم مشاركتهم في كأس العالم يؤلم كثيرًا”.

وأردف: “لكننا نضع مصلحة الأرجنتين في المقدمة. فريقنا يملك عدة لاعبين جدد، وهم بحالة بدنية رائعة، وهم جاهزون وعليهم ألا يلتفتوا لأشياء أخرى، خاصة أن كأس العالم هو ذروة مسيرة أي لاعب”.

واختتم سكالوني تصريحاته قائلًا: “التعرض للانتقادات من الأمور الصعبة، لكننا نعلم صعوبة الطريق ويجب المضي قدما، واحترام المنتخبات الأخرى. أتمنى أن نسعد الشعب الأرجنتيني بما سنقدمه في كأس العالم”.