سكني: إيداع الدعم لا يزال قائمًا

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أكد برنامج سكني أن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في الحساب البنكي بأقرب وقت ممكن.
ولفت ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.
يذكر أنه في إطار الحرص على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، تقرر إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر.
وفي وقت سابق قال الصندوق العقاري: إن حالات وقف الدعم أو تعليقه لبعض مستفيدي البناء الذاتي تشمل الآتي:
الالتزام بمباشرة البدء بالبناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
سداد الأقساط بشكل منتظم.
تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الدعم من خلال الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى موقع الصندوق العقاري عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
الانتقال إلى برنامج سكني ثم انقر فوق التحقق من الأهلية للدعم.
أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على الاستعلام.