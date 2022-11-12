سوق واقف يكتظ بجماهير المونديال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزحام جماهيري شديد في سوق واقف الشهير في العاصمة القطرية الدوحة، قبل 8 أيام على انطلاق كأس العالم في قطر.

زحام سوق واقف

وطالبت فئات عريضة من الجماهير القطرية، بضرورة توسيع المسارات في سوق واقف من أجل فتح مزيد من المساحات للمشاة والسائحين للتسوق بحرية دون أي زحام، مع منع المطاعم من إخراج كراسيها خارج ممر المشاة، لمنع الزحام في السوق.

كأس العالم قطر 2022، يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وينطلق يوم 20 نوفمبر وينتهي في 18 ديسمبر.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

وستكون نسخة قطر 2022 هي النسخة رقم 22 منذ انطلاق بطولة المونديال بعام 1930 في أوروجواي.

مجموعات المونديال

وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر منتخبات “قطر– الإكوادور – السنغال – هولندا”.

المجموعة الثانية “إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز”.

المجموعة الثالثة “الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا -أستراليا – الدنمارك – تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون”.

المجموعة الثامنة “البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية”.