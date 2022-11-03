سون مهدد بالغياب عن المونديال

باتت فرص مشاركة النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام عوتسبير الإنجليزي مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية ضمن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر محل شك بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب في مباراة فريقه أمام مارسيليا الفرنسي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

إصابة شديدة

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، مساء الأربعاء، خضوع نجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مارسيليا بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض سون للإصابة في الشوط الأول من مباراة مارسيليا، الثلاثاء، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال توتنهام في بيان رسمي: “يمكننا أن نؤكد أن هيونج مين سون سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى”.

مجموعة قوية

ووفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية فإن فرص تواجد نجم توتنهام مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم بات موضع شك كبير بسبب الجراحة التي سيخضع لها.

ويشارك منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 بجانب البرتغال وغانا وأوروجواي.