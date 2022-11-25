Icon

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أنقذ 14 شخصًا قبل أن يجرفه السيل

سيول جدة تستدعى ذكرى فرمان خان

2022-11-25 الساعة 2:04
سيول جدة تستدعى ذكرى فرمان خان
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

استذكر أهالي جدة، المقيم الباكستاني فرمان خان الذي غرق في سيول جدة عام 2009 بعدما ضحى بنفسه لإنقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين في المياه.

وقال حساب طرق الغربية على تويتر : فرمان علي خان، باكستاني مقيم ويعمل بالسعودية، اشتهر بواقعة كارثة سيول مدينة جدة، عندما سمع عن السيول وغرق بعض الناس، أغلق بقالته التي يعمل بها، وهبّ منقذًا الغرقى في تلك السيول، ونجح في إنقاذ عددٍ من العمالة أولًا ثم واصل دوره البطولي بإنقاذ محاصرين في إحدى السيارات، بعد أن ربطها بالحبل إلى أحد الجدران الخرسانية، وأخرج من فيها ليصل عدد من أنقذه إلى 14 شخصًا، وتوجه عقب ذلك ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكن سمع صرخات أحد العالقين في السيول فنسي تعبه وهبّ لنجدته فكان موعده مع الشهادة بعد أن جرفه السيل.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفيصل يعلن اسم الفائز بجائزة الاعتدال

Img

سابك تدرس إنشاء مجمع لتحويل النفط وسوائله في رأس الخير

تكريم فرمان خان

وتم تكريم فرمان علي خان أكثر من مرة كان آخرها حين وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2019 وأثناء زيارته إلى باكستان بإنشاء مركز صحي في إقليم خيبر بختونخواه باسم الشهيد فرمان علي خان.

وسام الملك عبدالعزيز

أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حينها أمرًا بإعطاء ذويه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وقد استلمها أخوه  تقديرًا لعمله البطولي المشرف، كما تم تكريمه من جهات عدة.

واستضاف برنامج خادم الحرمين الشريفين أسرته لتأدية فريضة الحج، وخصصت جامعة الملك سعود منحة دراسية لشقيقه، فيما أطلقت أمانة محافظة جدة اسمه على أحد شوارع المحافظة، وتم بناء مسجد في مسقط رأسه باسمه وتم إعمار منزل أسرته وتقديم ما تحتاجه من مساعدات.

فرمان خان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم