سيول جدة تستدعى ذكرى فرمان خان

استذكر أهالي جدة، المقيم الباكستاني فرمان خان الذي غرق في سيول جدة عام 2009 بعدما ضحى بنفسه لإنقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين في المياه.

وقال حساب طرق الغربية على تويتر : فرمان علي خان، باكستاني مقيم ويعمل بالسعودية، اشتهر بواقعة كارثة سيول مدينة جدة، عندما سمع عن السيول وغرق بعض الناس، أغلق بقالته التي يعمل بها، وهبّ منقذًا الغرقى في تلك السيول، ونجح في إنقاذ عددٍ من العمالة أولًا ثم واصل دوره البطولي بإنقاذ محاصرين في إحدى السيارات، بعد أن ربطها بالحبل إلى أحد الجدران الخرسانية، وأخرج من فيها ليصل عدد من أنقذه إلى 14 شخصًا، وتوجه عقب ذلك ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكن سمع صرخات أحد العالقين في السيول فنسي تعبه وهبّ لنجدته فكان موعده مع الشهادة بعد أن جرفه السيل.

تكريم فرمان خان

وتم تكريم فرمان علي خان أكثر من مرة كان آخرها حين وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2019 وأثناء زيارته إلى باكستان بإنشاء مركز صحي في إقليم خيبر بختونخواه باسم الشهيد فرمان علي خان.

وسام الملك عبدالعزيز

أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حينها أمرًا بإعطاء ذويه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وقد استلمها أخوه تقديرًا لعمله البطولي المشرف، كما تم تكريمه من جهات عدة.

واستضاف برنامج خادم الحرمين الشريفين أسرته لتأدية فريضة الحج، وخصصت جامعة الملك سعود منحة دراسية لشقيقه، فيما أطلقت أمانة محافظة جدة اسمه على أحد شوارع المحافظة، وتم بناء مسجد في مسقط رأسه باسمه وتم إعمار منزل أسرته وتقديم ما تحتاجه من مساعدات.