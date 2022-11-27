شاب سعودي تحدى إعاقته وحصل على الدكتوراه

تحدث الدكتور في الحاسب الآلي محمد حلواني، عن بداية التحاقه بالتعليم وهو يعاني من إعاقة في يديه، حيث واجه صعوبات في القبول في الالتحاق بالمدارس العامة والخاصة لكون المدارس لا تقبل الطلاب الذين لديهم إعاقته، ولكنه لم يدرك هذه الصعوبات لصغر سنه.

وأوضح في مداخلة لبرنامج “النهار” على “قناة الإخبارية، أن الفضل لوالده ووالدته اللذين دعماه في مسيرته التعليمية من الابتدائية وحتى حصوله على الدكتوراه.

تحديات حلواني

في عام 1415، التحق الطالب محمد كمال حلواني في مدرسة الملك خالد الابتدائية في مكة وهو يعاني من إعاقة كاملة في يديه، ليمثل تحديًا للمدرسة التي قامت بتوفير احتياجاته حتى أنهى دراسته الثانوية بمكة المكرمة.

وبعد نحو 29 عامًا حصل محمد حلواني على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي في الذكاء الاصطناعي بجامعة نيوكاسل في بريطانيا قبل ثلاثة أشهر.