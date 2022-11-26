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بعد هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة

شاحنة تسبح في بركة مياه بحي أسواق الصواريخ جنوب جدة

2022-11-26 الساعة 12:28
شاحنة تسبح في بركة مياه بحي أسواق الصواريخ جنوب جدة
المواطن - جدة

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أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاحنة تسبح في بركة مياه في حي الصواريخ جنوب محافظة جدة.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، الشاحنة وهي وتسبح ببطء في بركة مياه بحي الصواريخ بجدة، بعد هطول الأمطار على المحافظة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم ، الرياض ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وشمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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