شاطئ مميت برمال سوداء نقطة جذب السينمائيين

اشتهر شاطئ في أيسلندا برماله السوداء، وأمواجه المخيفة ليصبح نقطة جذب للمصورين السينمائيين حول العالم، حتى أصبح شاهدًا على أكثر الأعمال السينمائية شهرة.

شاطئ مميت

وقال المصور الفوتوغرافي البريطاني، أليكسيس بلوز، في حديث لسي إن إن، عندما تمشي على هذا الشاطئ، ستشعر وكأنك جزء من فيلم سينمائي، في إشارة إلى شاطئ رينيسفجارا في جنوب أيسلندا.

وقد تظنه شاطئًا عاديًا، مثل بقية الشواطئ التي تتميز بمياهها الفيروزية ورمالها الذهبية. ولكن، لفت هذا الشاطئ المميت انتباه العديد من الأشخاص، وتحديدًا المصورين الفوتوغرافيين.

انفجارت بركانية

وتشتهر شواطئ أيسلندا برمالها السوداء التي تشكلت نتيجة الانفجارات البركانية منذ سنوات عديدة. وعندما تبرد الحمم البركانية، تتجمد وتتحول في النهاية إلى حبيبات من الرمال.

ويعد شاطئ رينيسفجارا من بين الأكثر شهرة. ومع ذلك، تبقى السباحة فيه غير ممكنة، لأنه يمكن أن يتغير المد خلال ثانية واحدة، متسببًا في تيارات تسحب كل من يقترب من الشاطئ.

ولا يقتصر الأمر على قوة التيارات، ولكن درجة حرارة الماء تكون شديدة البرودة على مدار العام. لذلك، لن تكون تجربة السباحة فيه ممتعة.

أفلام الخيال العلمي

وقد يتعرف عشاق فيلم لعبة العروش الشهير، على أعمدة البازلت المذهلة والرمال السوداء في شاطئ رينيسفجارا، جنوب آيسلندا. وظهر الشاطئ في أفلام عديدة، أبرزها فايكنجز.

ومن الواضح أنه وجهة جاذبة لمخرجي ومنتجي مسلسلات وأفلام الخيال العلمي والفنتازيا لتمثيل الكواكب البعيدة والعوالم الخيالية.