شبح الإقصاء يُشعل أجواء مباراة قطر والسنغال

يترقب عشاق كأس العالم 2022، مباراة قطر والسنغال التي تُقام عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم في الدوحة.

ويأمل المنتخب القطري في التخلص من التوتر الذي نال منه في مباراته الافتتاحية أمام الإكوادور، كذلك يبحث منتخب السنغال عن تحقيق الفوز اليوم.

مباراة قطر والسنغال

وخسر منتخبا قطر والسنغال، المباراة الافتتاحية لهما في المونديال، حيث في حالة خسارة أي منهما في لقاء اليوم، فسوف يكون وداع المونديال مصيره.

ويُعد منتخبا السنغال وقطر، أبطال قارتهما في الفترة الحالية، حيث تُوجت قطر بكأس أمم آسيا عام 2019، بينما فاز المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2021.

القنوات الناقلة

مباراة قطر والسنغال تنطلق اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات Bein SPORT HD, BEIN SPORTS 1 FR, ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD, BBC 1.

وكانت نتائج الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في كأس العالم انتهت كالتالي: “فوز الإكوادور على قطر بثنائية دون رد، فوز إنجلترا على إيران بسداسية مقابل هدفين، فوز هولندا على السنغال بثنائية دون رد، تعادل أمريكا وويلز بهدف لكل منتخب”.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على الأرجنتين 2-1، وتعادلت تونس مع الدنمارك بدون أهداف، تعادلت المكسيك مع بولندا بدون أهداف، فازت فرنسا على أستراليا برباعية لهدف.

وفي مباريات أول أمس ” تعادلت المغرب مع كرواتيا بدون أهداف، فازت اليابان على ألمانيا بثنائية مقابل هدف، فازت إسبانيا على كوستاريكا بسباعية دون رد، فازت بلجيكا على كندا بهدف دون رد”.

وفي مباريات الأمس ” فازت سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد، وتعادلت أوروجواي مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، فازت البرتغال على غانا بثلاثية مقابل هدفين، فازت البرازيل على صربيا بثنائية دون رد.