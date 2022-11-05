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ظهر في السماء بعد المغرب

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

2022-11-05 الساعة 11:18
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
المواطن - الرياض

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أعلنت جمعية آفاق لعلوم الفلك، عن مرور كرة نارية “شهاب” باللون الأخضر، في سماء شمال مدينة جدة.

وقالت الجمعية على حسابها بموقع “تويتر” “مرور كرة نارية (شهاب) شمال جدة الآن، حيث تميل لونها للأخضر.. أحد شاهدها؟”.

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ظهور بعد المغرب

وردّ عليها المواطنون بالقول: “شفت بعد المغرب مثلها تمامًا وأنا نازل كانت في غاية الوضوح”، وأضاف آخر: “أنا شايفها على المغربية”.

فيما قال آخر: “أنا بعد شفتها قبل أسبوعين بشمال جدة عند ينبع بس لونه كان أصفر “.

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