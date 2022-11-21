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من أجل منافسة تيك توك

شورتس ميزة جديدة يطلقها يوتيوب لهواة التسوق

2022-11-21 الساعة 9:50
شورتس ميزة جديدة يطلقها يوتيوب لهواة التسوق
المواطن - متابعة

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أطلق موقع يوتيوب ميزة جديدة لهواة التسوق، في منافسة مشتعلة مع موقع التواصل الشهير تيك توك.

منافسة تيك توك

وأعلن يوتيوب اختباره لخاصية التسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة شورتس، بعد أيام فقط من إعلان تيك توك إطلاقه ميزة شوب، التي تمكن المستخدمين من التسوق داخل التطبيق بالكامل.

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وأطلق يوتيوب ميزة التسوق على شورتس مع منشئي المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة، الذين يجربون حاليًا القدرة على عرض المنتجات للبيع عبر متاجرهم الخاصة.

مقاطع شورتس

وتتيح الميزة للمستخدمين شراء المنتجات أثناء التمرير عبر مقاطع شورتس القصيرة. وقال المتحدث باسم جوجل، إنه يمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، رؤية العلامة والتفاعل مع المعلنين.

وأضاف: سنواصل إضافة خاصية وضع علامة على المنتجات لمزيد من صانعي المحتوى، وفي مزيد من المناطق الجغرافية.

وتعود تلك الإجراءات نتيجة الازدهار في خدمات التسوق الإلكتروني مما دفع شركات التواصل الاجتماعي للدخول إلى مضمار التجارة الإلكترونية، وانطلقت إلى ذلك فيسبوك ثم إنستجرام، ليتبعهما تيك توك مؤخرًا، ويخوض يوتيوب التجربة أخيرًا.

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