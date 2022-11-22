Icon

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تألق خلال مواجهة الأرجنتين

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر بالمونديال

2022-11-22 الساعة 10:03
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تألق مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري بشكل لافت خلال مواجهة الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022.

صالح الشهري ضمن الأكبر

ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف التعادل ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم عند الدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني، ليصبح ثالث أكبر لاعب يُسجل للأخضر في نهائيات كأس العالم.

قد يهمّك أيضاً
Img

جريان السيول في قرية الساعد بمكة المكرمة

Img

البورصة المصرية تسجل أعلى إغلاق أسبوعي

الأخضر
احتفال الشهري – المصدر @SaudiNT

ويُعد يوسف الثنيان هو أكبر لاعب سجل للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المونديال بعمر 34 عامًا و218 يومًا، يليه سامي الجابر بعمر 33 عامًا و185 يومًا، ثم صالح الشهري صاحب الـ29 عامًا و21 يومًا.

سامي الجابر
الجابر – المصدر @fifaworldcup_ar

الأخضر يتصدر

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين، وأنهى التانغو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض الأخضر بثنائية سجلها الشهري وسالم الدوسري.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير