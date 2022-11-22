صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر بالمونديال

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
تألق مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري بشكل لافت خلال مواجهة الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022.
ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف التعادل ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم عند الدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني، ليصبح ثالث أكبر لاعب يُسجل للأخضر في نهائيات كأس العالم.
ويُعد يوسف الثنيان هو أكبر لاعب سجل للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المونديال بعمر 34 عامًا و218 يومًا، يليه سامي الجابر بعمر 33 عامًا و185 يومًا، ثم صالح الشهري صاحب الـ29 عامًا و21 يومًا.
وبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين، وأنهى التانغو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض الأخضر بثنائية سجلها الشهري وسالم الدوسري.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.