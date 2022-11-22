صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر بالمونديال

تألق مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري بشكل لافت خلال مواجهة الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022.

صالح الشهري ضمن الأكبر

ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف التعادل ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم عند الدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني، ليصبح ثالث أكبر لاعب يُسجل للأخضر في نهائيات كأس العالم.

ويُعد يوسف الثنيان هو أكبر لاعب سجل للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المونديال بعمر 34 عامًا و218 يومًا، يليه سامي الجابر بعمر 33 عامًا و185 يومًا، ثم صالح الشهري صاحب الـ29 عامًا و21 يومًا.

الأخضر يتصدر

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين، وأنهى التانغو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض الأخضر بثنائية سجلها الشهري وسالم الدوسري.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.