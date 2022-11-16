صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر

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علق صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي على خسارة الأخضر أمام كروتيا وديًا اليوم، مؤكدًا على أن المباراة أفادت المنتخب السعودي.
وقال الشهري لـ قناة SSC : ” لا شك أن مباراة كرواتيا كانت مفيدة للأخضر، وسوف تعطينا دافعًا كبيرًا في المونديال، كنا نتمنى الفوز ولكن هذا لم يتحقق”.
وأضاف الشهري: “إن شاء الله نُشرف المنتخب السعودي ونقدم أداء جيدًا، وأتمنى من الجماهير دعمنا في المدرجات، وإن شاء الله تكون المدرجات خضراء”.
وأهدر الشهري فرصتين محققتين في المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب الكرواتي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر مباراة كرواتيا، استمر المنتخب السعودي في إهدار الفرص عبر سالم الدوسري، ثم سجل كراماريتش هدف بلاده وهدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ82.
وسجل منتخب كرواتيا هدفًا آخر عبر اللاعب إيفان بيرسيتش ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب ” الملز” في الرياض.
يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه الأرجنتين في افتتاح مبارياته في كأس العالم في قطر، الثلاثاء المقبل.