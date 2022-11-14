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ليصبح أول منتخب أفريقي يتوج بلقب المونديال

صامويل إيتو يتوقع تتويج الكاميرون بكأس مونديال قطر 2022

2022-11-14 الساعة 10:14
صامويل إيتو يتوقع تتويج الكاميرون بكأس مونديال قطر 2022
المواطن - الرياض

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توقع صامويل إيتو، نجم وأسطورة كرة القدم الكاميرونية، وسفير كأس العالم “قطر 2022” ، أن يكتب منتخب بلاده تاريخاً جديداً وأن يصنع المجد وأن يصبح أول منتخب أفريقي يتوج بلقب المونديال.

وقال إيتو وهو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في حوار لموقع اللجنة المنظمة للمونديال إنه لا يوجد شيء سيعادل فرحته بمشاهدة منتخب بلاده وهو يرفع كأس العالم في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، خلال احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر.

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توقعات صامويل إيتو

وأضاف صامويل إيتو : “يومها سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز بالألقاب حلم لأي لاعب. وبصفتي رئيساً للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ستغمرني سعادة لا توصَف بتتويج منتخب بلادي ببطولة كأس العالم”.

إيتو ومنتخبات إفريقيا

ولم تقتصر توقعات صامويل إيتو المتفائلة على منتخب الكاميرون فقط، بل شملت جميع المنتخبات الأفريقية الخمسة المشاركة في المونديال، حيث توقع تأهل المغرب للنهائي لمواجهة الكاميرون، ووصول جميع المنتخبات الأفريقية إلى دور الـ16، وتصدر الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة.

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