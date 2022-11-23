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مخيبة للآمال بشكل كبير

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب

2022-11-23 الساعة 12:56
صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب
المواطن - متابعة

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جاءت نتائج أحدث استطلاعات الرأي مخيبة للآمال بشكل كبير، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه مجددًا لرئاسة أمريكا في سباق 2024.

رفض الغالبية

وقال حوالي ستة بين كل عشرة أمريكيين بنسبة 57%، إنه لأمر سيئ أن يترشح ترامب مجددًا، في حين اعتبره 34% فقط أمرًا جيدًا، بحسب تحليل نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية نقلاً عن استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك.

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وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن أرقام ترامب بين الديمقراطيين في هذه المسألة، على نحو ليس مفاجئًا، سيئة، حيث يقول 88% إنه لمن السيئ أنه أطلق حملته للبيت الأبيض 2024.

فكرة سيئة

وأوضح الاستطلاع حقيقة بسيطة تتمثل في وجود شريحة كبيرة من الجمهور، وليس فقط الديمقراطيين، الذين يعتقدون أن جولة رئاسية أخرى لترامب فكرة سيئة للبلاد.

وهذا ليس الاستنتاج السلبي الوحيد من الاستطلاع بشأن ترامب؛ فهناك عدة نقاط أخرى ترجح أن الجمهوريين ليسوا منفتحين فحسب على ترشح رون ديسانتيس للبيت الأبيض، بل إن حاكم فلوريدا يشكل كذلك تهديدًا حقيقيًا على ترامب.

منافس حقيقي

وقال ستة بين كل عشرة جمهوريين إنهم سيرغبون في رؤية ترشح ديسانتيس للرئاسة، في حين قال الربع فقط إنهم لا يفضلون ذلك. ولدى سؤالهم عن تفضيلاتهم بشأن ترشيح الحزب الجمهوري لسباق 2024، اختار 44% من الجمهوريين ديسانتيس، وهم نفس نسبة من اختاروا ترامب.

وبحسب سي إن إن، فإن البيانات تشير إلى أن ترامب لن يكون فقط مرشحًا ضعيفًا في الانتخابات العامة فحسب، لكن هناك أيضًا مساحة بالمجال الجمهوري لشخص آخر بخلاف الرئيس السابق.

الانتخابات النصفية

ووفق صحيفة ذا هيل الأمريكية، جاء إعلان ترامب لترشحه مجددًا بعد نتائج مخيبة للآمال للجمهوريين بالانتخابات النصفية، بما في ذلك خسارة عدد من المرشحين المفضلين لدى الرئيس السابق.

وفي حين يبدو أن الكثيرين داخل الحزب الجمهوري ينسحبون بعيدًا عن ترامب، برزت أسماء لمنافسين محتملين له في سباق 2024 بينهم نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سابقًا، وحاكم فلوريدا ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

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