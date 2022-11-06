صورة مسربة لياسمين صبري وأبو هشيمة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة مسربة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وطليقته السابقة الفنانة ياسمين صبري.
وفي الصورة، يمكن رؤية أبو هشيمة مع الفنانة ياسمين صبري، داخل أحد المطاعم، بعد 6 أشهر من إعلان انفصالهما رسميًّا.
وبعد انتشار صورته مع الفنانة ياسمين صبري، عاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لصدارة محركات البحث، حيث قال رواد مواقع التواصل: إنهما عادا لبعضهما من جديد سرًّا.