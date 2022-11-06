صورة مسربة لياسمين صبري وأبو هشيمة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة مسربة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وطليقته السابقة الفنانة ياسمين صبري.

بعد 6 أشهر

وفي الصورة، يمكن رؤية أبو هشيمة مع الفنانة ياسمين صبري، داخل أحد المطاعم، بعد 6 أشهر من إعلان انفصالهما رسميًّا.

وبعد انتشار صورته مع الفنانة ياسمين صبري، عاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لصدارة محركات البحث، حيث قال رواد مواقع التواصل: إنهما عادا لبعضهما من جديد سرًّا.