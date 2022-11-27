ضبط شخص بحوزته 598 قرص إمفيتامين مخدرًا

قبضت دوريات شرطة محافظة ضمد بجازان، على مواطن بحوزته 598 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأةً داخل تجويف مركبته.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.