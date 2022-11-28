ضمادة ذكية لعلاج جروح مرضى السكري

توصل فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية لحلول لعلاج جروح مرضى السكري، من خلال تطوير ضمادة ذكية لاسلكية.

ضمادة ذكية

ونجح فريق بحثي من جامعة ستانفورد الأمريكية في تطوير ضمادة ذكية لاسلكية، تساعد على علاج الجروح لدى مرضى السكر وتسريع التئامها، وأظهرت هذه الضمادة دورًا كبيرًا وفعالًا في علاج هذه المشكلة وتسريع إصلاح الأنسجة عن طريق مراقبة عملية التئام الجروح وعلاجها، وفقًا للموقع الرسمي لجامعة ستانفورد الأمريكية.

ونشر الباحثون المشاركون في الدراسة، يوم الخميس الماضي، ورقة بحثية في دورية نيتشر بيوتكنولوجي، ذكروا فيها أن الضمادة الجديدة تعزز سرعة إغلاق الجروح، وتزيد من تدفق الدم الجديد إلى الأنسجة المصابة، وتحمي الجلد من تكون الندوب وتساعد على تعافيها، موضحين أنها تتكون من دوائر لاسلكية تستخدم مستشعرات لمراقبة تقدم التئام الجروح.

مراقبة الضمادة

وفي حال كان الجرح لا يزال أقل شفاءً والتئامًا، أو جرى اكتشاف عدوى، فإن هذه المستشعرات تبلغ وحدة المعالجة المركزية لتطبيق المزيد من التحفيز الكهربائي، ما يساعد على تسريع إغلاق الأنسجة وتقليل العدوى، ويمكن أيضًا من خلال هذه الضمادة تتبع بيانات المستشعر في الوقت نفسه عبر الهاتف الذكي دون الحاجة إلى أسلاك.

وذكر العلماء المشاركون في الدراسة في ورقتهم البحثية، أنه يمكن اعتبار هذه الضمادة أعجوبة هندسية؛ فتحتوي طبقتها الإلكترونية على وحدة متحكم دقيق، وهوائي راديو، وذاكرة، ومحفز كهربائي، بالإضافة أيضًا إلى أجهزة استشعار حيوية، ومكونات أخرى، وكل ذلك دون أن يتجاوز سمكها 100 ميكرون.