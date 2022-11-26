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أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى الأربعاء الموافق 30 من نوفمبر 2022.
وحددت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي
– ثم اختيار المرور
– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.