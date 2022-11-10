شرح الخبير التقني عبدالله السبيعي، طريقة توثيق تويتر بالعلامة الزرقاء.

طريقة التفعيل

وتساءل المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: هل ستدفع 7.99$ على توثيق تويتر حاليًّا على دول محددة وهذه الطريقة لتفعيله.

وأرفق السبيعي صورة بها شرح مبسط للمميزات التي يحصل عليها الحساب الموثق.