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شرح الخبير التقني عبدالله السبيعي، طريقة توثيق تويتر بالعلامة الزرقاء.
وتساءل المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: هل ستدفع 7.99$ على توثيق تويتر حاليًّا على دول محددة وهذه الطريقة لتفعيله.
وأرفق السبيعي صورة بها شرح مبسط للمميزات التي يحصل عليها الحساب الموثق.