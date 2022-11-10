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طريقة توثيق تويتر بالعلامة الزرقاء

2022-11-10 الساعة 10:42
طريقة توثيق تويتر بالعلامة الزرقاء
المواطن - الرياض

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شرح الخبير التقني عبدالله السبيعي، طريقة توثيق تويتر بالعلامة الزرقاء.

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طريقة التفعيل

وتساءل المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: هل ستدفع 7.99$ على توثيق تويتر حاليًّا على دول محددة وهذه الطريقة لتفعيله.

وأرفق السبيعي صورة بها شرح مبسط للمميزات التي يحصل عليها الحساب الموثق.

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