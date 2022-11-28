طموحات برازيلية بدون نيمار

يستعد المنتخب البرازيلي اليوم لاستكمال حملته نحو التأهل لدور 16 واستعادة اللقب الغائب حين يواجه نظيره منتخب سويسرا في اللقاء الذي سيقام على ملعب 974 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وتدخل البرازيل في عدد مرات الفوز بكاس العالم إذ تعتبر صاحبة الرقم القياسي برصيد 5 ألقاب، واستهلت البرازيل مشوار المجموعة بفوز على المنتخب الصربي بهدفين نظيفة خلال الجولة الافتتاحية لتحصد أولى ثلاث نقاط لها.

حجز بطاقة التأهل :

ومن المرجح أن تحجز البرازيل بطاقة التأهل للدول المقبل دون انتظار الجولة الأخيرة في حال فوزها على سويسرا وتعثر منتخب الكاميرون في لقائه مع صربيا بنفس الجولة.

غياب نيمار :

وسيعتمد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي على نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور لتعويض خدمات لاعبه نيمار الذي يشكل غيابه ضربة لطموحات البرازيل في تعزيز رقمها القياسي لكنها ستعتمد على مواهب الجيل الجديد في المواجهة من أجل تحقيق فوز وضمان للسامبا والتأهل المبكر للدور الثاني.

الفرصة الأخيرة :

وعلى ملعب الجنوب يلعب المنتخب الكاميروني مع نظيره المنتخب الصربي إذ يبحث كل منهما عن حصد أول 3 نقاط في مسيرتهما بالمجموعة، بعد أن خسرا أمام منتخبي سويسرا والبرازيل في الجولة الافتتاحية.

وتتصدر البرازيل ترتيب المجموعة السابعة بثلاث نقاط متساوية في ذلك مع سويسرا التي فازت في الجولة الأولى أمام الكاميرون.