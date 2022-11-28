طهران تطالب باستبعاد أمريكا لنشرها صورة مسيئة لعلم إيران

طالب الإعلام الإيراني باستبعاد منتخب الولايات المتحدة من مونديال قطر، قبل موقعتهم المرتقبة، بسبب صورة نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي.

صورة العلم الإيراني

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد نشر الحساب الرسمي لمنتخب أمريكا، صورة لترتيب المجموعة الثانية في المونديال التي تضم إنجلترا وويلز وإيران والولايات المتحدة، لكنه غيَّر صورة العلم الإيراني.

ونشر الحساب صورة العلم الإيراني “المعدل”، بالألوان الأخضر والأبيض والأحمر، دون التفاصيل الدينية مثل لفظ “الله” و”الله أكبر” في العلم.

غضب الإيرانيين

وأثار المنشور غضب الإيرانيين، وانتشرت حملة تطالب بإبعاد أميركا من المونديال، بسبب التصرف الذي اعتبره الإيرانيون “إهانة صريحة” لبلادهم.

وبحسب الإعلام الإيراني، فإن نشر صورة للعلم الخاطئ مخالف لقوانين فيفا، خاصة وإن جاءت من حساب رسمي، وإن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيطالب بطرد المنتخب الأميركي من المونديال.

وستقابل إيران منتخب الولايات المتحدة في مباراة حاسمة بمونديال قطر، مساء الثلاثاء، سيتأهل الفائز منها للأدوار الإقصائية.