 طيران ناس تتسلم أول طائرتين إيرباص A320neo من AviLease

أعلنت شركة AviLease، شركة تمويل وتأجير الطائرات السريعة الانتشار والتوسع والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن نجاح عملية تسليم أول طائرتين، في إطار اتفاقية شراء وإعادة تأجير 12 طائرة إيرباص A320neos إلى طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يتم تسليم طيران ناس، الطائرات المتبقية بحلول نهاية عام 2023.

نمو طيران ناس

وتشكل عملية التسليم السريعة دلالة واضحة على النمو الملحوظ والتوسع الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، الذي من المتوقع أن يسجل أسرع نمو في حركة الركاب والمسافرين على مستوى المنطقة حتى عام 2040. وتلعب شركة AviLease، الموكلة بتقديم خدمات التأجير والتمويل المستدامة والفعالة لشركات الطيران، دورًا بارزًا وأساسيًا في تحقيق مسيرة التوسع والنمو، وستواصل في مساهتمها في تطوير وتعزيز قطاع الطيران المحلي على نطاقٍ كبير وبوتيرة متسارعة.

إيرباص A320neos

وتتميز طائرة إيرباص A320neos ، كواحدة من أكثر الطائرات الصغيرة الحجم ذات الممر الواحد في كفاءة استهلاك الوقود والاستدامة، وتُعتبر الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في السوق. وتعكس عملية تسليم أول طائرتين، طريقة عمل ونهج شركة AviLease ضمن لتحقيق محفظة متنوعة من أحدث جيل من الطائرات الضيقة والحديثة ذات الجسم العريض وأكثرها تقدمًا المتوفرة في العالم.

من جهته قال إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة AviLease:” تجسد هذه الخطوة، لحظات مهمة في مسيرتنا، وتشكل دليلًا على سرعة عملياتنا التشغيلية ومعايير التميّز التي تلتزم بها شركة AviLease. لقد تمحور تركيزنا منذ اليوم الأول، على تحقيق انطلاقة قوية لأعمالنا، وتُشكل عملية تسليم الطائرتين، والتي تأتي في غضون أربعة أشهر من بدء التشغيل، دليلًا واضحًا على جهودنا هذه ورؤيتنا واستراتيجيتنا. وهذه ليست إلا البداية، في إطار تطلعاتنا وطموحاتنا التي تهدف إلى دعم قطاع الطيران المحلي المتنامي والمزدهر وتحقيق وتعزيز القيمة المستدامة. وأتوجه بالشكر إلى طيران ناس، الناقل الجوي السعودي السريع النمو والتطور وشريكنا التجاري الأول، على ثقتهم ودعمهم، وأتمنى لهم النجاح المتواصل”.

تعزيز الخدمات

من جهته، أضاف بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس قائلًا:” انطلاقًا من موقعنا كإحدى شركات الطيران الاقتصادي الرائدة في المنطقة، نسعى إلى تحقيق الشراكات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز خدماتنا بشكلٍ ملحوظ. لقد تم إعداد وتصميم اتفاقيتنا مع AviLease ، بهدف دعم خططنا المستمرة لتحقيق النمو المستدام، من خلال أسطول حديث وفعال، وتجهيز طيران ناس لمواكبة المستقبل المنظور. وينتظرنا الكثير من الشراكات والتعاون مع كافة اللاعبين الأساسيين والفاعلين في هذا القطاع، ونحن نفخر بأن نكون جزءًا من هذه القطاع المتنامي. كما نتوجه بالتهنئة أيضًا إلى شركة AviLease، في هذه المناسبة المميزة”.

وتلعب شركة AviLease، دورًا هامًا في تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد المحلي، وذلك عبر المساهمة في تمكين منظومة قطاع الطيران في المملكة والتوسع في قطاع تأجير الطائرات، من خلال التركيز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات، بما يعزز الخيارات والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستواصل شركة AviLease، جهودها في دعم الفرص الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة المحلية في قطاع الطيران والخدمات المالية.