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بالتعاون مع برنامج الربط الجوي

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومرسيليا

2022-11-09 الساعة 3:50
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومرسيليا
المواطن - الرياض

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احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء (9 نوفمبر) بتدشين أول رحلة طيران مباشرة بين جدة ومرسيليا، الميناء الجنوبي في فرنسا وثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان، بحضور ممثلين من برنامج الربط الجوي والقنصلية الفرنسية في جدة ومطار الملك عبدالعزيز في جدة ومنسوبي طيران ناس.

الرحلة الأولى

وغادرت الرحلة الأولى، مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، يوم الأربعاء في بداية تشغيل الخط الجوي، وستنطلق رحلتان أسبوعيًا إلى مرسيليا من جدة يومي السبت والأربعاء.

وأطلقت الوجهة الجديدة بين جدة ومرسيليا، في إطار اتفاقية وقعها طيران ناس مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة تشمل مرسيليا في أوروبا، وكذلك الدار البيضاء والجزائر في شمال إفريقيا وألماتي في آسيا الوسطى، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.

الربط الجوي

ويستهدف برنامج الربط الجوي تأسيس مسارات دولية جديدة عبر تحفيز ودعم شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تساهم في نمو قطاع الطيران والسياحة وزيادة عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول 2030م وذلك بالانسجام مع استراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس، الرامية إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، حيث أعلن طيران ناس مؤخرًا عن موافقة مجلس إدارته بزيادة طلبيات شراء الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة ليصبح أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع اﻻلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.

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