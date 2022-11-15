طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة والقاهرة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة والقاهرة، ابتداءً من الثاني من ديسمبر 2022، ليوفر المزيد من الخيارات للمسافرين من الزوار وضيوف الرحمن ورجال الأعمال والسياح في المملكة العربية السعودية ومصر.

أربع رحلات أسبوعية

وستربط أربع رحلات أسبوعية بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار القاهرة الدولي، وتنطلق الرحلات من القاهرة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة.

ويأتي افتتاح خط السير الجديد في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، وبعد تحقيق الشركة نسب نمو في كافة عملياتها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022.

ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل طيران ناس مؤخراً على جائزة “سكاي تراكس” العالمية السنوية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2022، للمرة الخامسة على التوالي. وتمنح الجائزة المرموقة بعد تقييم يمتد لعدة أشهر ويشمل أكثر من 100 دولة؛ عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنويًا.

تصنيف طيران ناس

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم. وصنف الناقل الجوي السعودي هذا العام أيضًا كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.