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مؤكدًا الاستعداد بشكل مميز

عبدالإله المالكي: لا نخشى مواجهة أحد بالمونديال

2022-11-18 الساعة 7:49
عبدالإله المالكي: لا نخشى مواجهة أحد بالمونديال
المواطن - الرياض

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أكد نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي جاهزية الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق منافستها في قطر، الأحد المقبل.

تعليق عبدالإله المالكي

وقال عبدالإله المالكي خلال تصريحاته للصحافيين قبل انطلاق مران منتخب السعودية، اليوم الجمعة: “أصبحنا على أهبة الاستعداد لخوض النهائيات”.

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وتحدث المالكي عن مواجهة نجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، قائلًا: “إنه أسطورة وحلم كل لاعب أن يلعب ضده، لكننا نمثل السعودية ولا نخشى مواجهة أحد”.

عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @SaudiNT

وواصل نجم منتخب السعودية تصريحاته قائلًا: “حضرنا بشكل جيد لجميع المباريات، وهدفنا واضح من هذه المشاركة، وستكون مباراة الأرجنتين هي المفتاح بالنسبة لنا في هذا المونديال”.

واختتم عبدالإله العمري تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير للاعبين خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر، كما حدث خلال مواجهات الأخضر طوال مشواره التصفيات.

عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @SaudiNT

الأخضر بالمونديال

وينطلق مشوار الأخضر في كأس العالم 2022، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مرحلة المجموعات أمام المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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