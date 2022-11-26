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معلقًا على كثرة البطاقات الصفراء بمباراة الأخضر وبولندا

عبدالله بن زايد: الحكم ناسي يجيب الكارت الأحمر

2022-11-26 الساعة 6:08
عبدالله بن زايد: الحكم ناسي يجيب الكارت الأحمر
المواطن - متابعة

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انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، أداء حكم لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام بولندا، في أحداث الشوط الأول، خاصة بعد كثرة البطاقات الصفراء التي أشهرها الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو بوجه لاعبي المنتخبين.

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بطاقات بالجملة

وكتب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: الحكم ناسي يجيب الكارت الأحمر، في إشارة إلى كثافة البطاقات الصفراء بالشوط الأول.

شوط البطاقات

أظهر الحكم البرازيلي العديد من الكروت الصفراء بالشوط الأول غالبيتها من نصيب لاعبي بولندا؛ وفي الدقيقة 15 الحكم أشهر بطاقة صفراء للاعب بولندا ياكوب كیویر، وفي الدقيقة 16 خطأ جديد للسعودية.. والحكم يشهر بطاقة صفراء جديدة للاعب بولندا ماتي كاش، وفي الدقيقة 19 خطأ لصالح السعودية والحكم يشهر بطاقة صفراء ثالثة للاعب بولندا أركادیوس ميليك.

كما نال عبدالإله المالكي بطاقة صفراء عند الدقيقة 20، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمساعد المدرب هيرفي رينارد بالدقيقة 29، وفي الـ45+4 أشهر الحكم بطاقة صفراء لعبدالإله العامري بعد تدخل قوي على مهاجم بولندا روبيرت ليفاندوفسكي.

الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي، بتقدم بولندا بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

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