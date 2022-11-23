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هكذا يكون وطننا حافلاً بالإنجازات في مجال من مجالات الحياة

عبده خال يكتب عن المجد ولحظة كسر الهيبة في كأس العالم قطر 2022

2022-11-23 الساعة 9:36
عبده خال يكتب عن المجد ولحظة كسر الهيبة في كأس العالم قطر 2022
المواطن - الرياض

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عبر الكاتب والإعلامي عبده خال عن فرحته الغامرة بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

وقال عبده خال، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “مبروك لنا هذا المجد”: “ها هي لحظة كسر الهيبة في مونديال كأس العالم”.

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لحظة كسر الهيبة

وأضاف “البارحة كان مقالي عن إمكانية كسر هيبة المنتخب الأرجنتيني بما يمكن أن تحدثه ظروف المباراة، ولا أريد (الفذلكة) فقط أشعر بفرح غامر، وأنا تحت مظلة هذا الفرح مع انتهاء المباراة وفوزنا لا شيء يخطر في بالي سوى مفردات الفرح”.

وطن حافل بالإنجازات

وتابع “هكذا يكون وطننا حافلاً بالإنجازات في مجال من مجالات الحياة.. نحن في وطن زاخر بالقوى البشرية، وكل فرد منا يمسك بأشعة الشمس ليقول:

– أنا هنا.

وقال “أؤمن أن القوى الناعمة هي منصة لرفع راية المجد، وبلادنا تفاخر بقواها الناعمة.. وطننا اعتلى منصات عالمية من خلال أفراده، ولدينا في كل مجال رمز عالمي، تعددت رموزنا العالمية، وهذا أمر حتمي حين يكون أفراد الوطن يمسكون بخيوط الشمس”.

وتابع عبده خال “التفاخر بهذا الوطن ليس تفاخراً ساذجاً، وإنما يستند على معطيات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ومن يريد اختبار هذا القول يمكنه أن يجول في جميع الحقول الحياتية، فسوف يجد في كل حقل رمزاً سعودياً عالمياً”.

وواصل الكاتب قائلا “نعم الكرة هي قوة يمكن المفاخرة بها عند الانتصار، فمفهوم القوة يختلف باختلاف الأزمان، ولم تعد القوة العسكرية هي القوة الوحيدة للانتصار، فكيف بوطن يمتلك قوى عالمية في كل شيء”.

فوز قوانا الناعمة

وختم الكاتب عبده خال بقوله “فوزنا في مباراة كأس العالم وعلى الأرجنتين هو فوز قوانا الناعمة المعززة لوجود وطن دخل إلى مجموعة العشرين ليثبت أن لديه قوى في كل مجال، مبروك لوطننا هذا المجد”.

 

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