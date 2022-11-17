عروسان يحتفلان بزفافهما على طريقتهما الخاصة

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق احتفال عروسين بحفل زفافهما، على طريقتهما الخاصة، على عكس المتوقع في مثل هذه الاحتفالات.
وفي الفيديو، يمكن رؤية العروسين لويس وأنجي، وهما يرتديان ملابس زفافهما البيضاء، ويقومان برفع الأثقال الحديد، وسط تشجيع حار من المعازيم.
وبحسب الفيديو، دخل العريس في منافسة مع العروس، حيث تسابقا في رفع الأوزان الثقيلة، ونفذا أكثر من حركة تمرين مختلفة، في حضور الأهل والأصدقاء، حيث كان كل طرف يشجع قريبه.