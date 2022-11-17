عروسان يحتفلان بزفافهما على طريقتهما الخاصة

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق احتفال عروسين بحفل زفافهما، على طريقتهما الخاصة، على عكس المتوقع في مثل هذه الاحتفالات.

منافسة

وفي الفيديو، يمكن رؤية العروسين لويس وأنجي، وهما يرتديان ملابس زفافهما البيضاء، ويقومان برفع الأثقال الحديد، وسط تشجيع حار من المعازيم.

وبحسب الفيديو، دخل العريس في منافسة مع العروس، حيث تسابقا في رفع الأوزان الثقيلة، ونفذا أكثر من حركة تمرين مختلفة، في حضور الأهل والأصدقاء، حيث كان كل طرف يشجع قريبه.