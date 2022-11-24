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عروض جوية للصقور السعودية بمشاركة بريطانية

2022-11-24 الساعة 11:35
عروض جوية للصقور السعودية بمشاركة بريطانية
المواطن - متابعة

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يشارك فريق الصقور السعودية وفريق السهام الحمراء البريطاني في عرض جوي بسماء العاصمة الرياض يومي الخميس والجمعة.

عروض مشتركة

ويقدم الفريقان، عرضًا جويًا مشتركًا بالقرب من منتزه الثمامة البري، اليوم الخميس، ويقومان بجولة ثانية في الرياض الجمعة، وفقًا لبيان الفريق الرسمي عبر تويتر.

ويعتبر فريق الصقور السعودية واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكاناتها وكفاءتها ومقدرة الطيار والفني السعودي على تطويع التقنيات المتقدمة وإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية.

جوائز عالمية

ومنذ تأسيسه، شارك فريق الصقور السعودية في معظم مناطق المملكة بالاحتفالات الرسمية أو المهرجانات السياحية، وانطلق الفريق من المشاركات المحلية إلى الإقليمية عندما شارك في الاحتفال بيوم قوة الدفاع لمملكة البحرين الشقيقة، إلى أن وصل للعالمية من خلال مشاركته في بطولة العالم للاستعراضات الجوية التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات والذي حقق فيها الفريق نجاحًا كبيرًا بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية لعامين متتاليين.

وحصد الفريق أيضًا رقمًا قياسيًا من موسوعة جينيس للأرقام القياسية عقب رسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة، وكذلك المشاركات على المستوى الأوروبي حيث شارك الفريق في المملكة المتحدة وبلجيكا والنمسا واليونان وإيطاليا وبولندا والمجر ومالطا.

قدرات عالية

ويستخدم الفريق طائرة الهوك بريطانية الصنع لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات في العالم للقيام بهذه المهمة، نظراً لحجمها المناسب وخفة ورشاقة حركتها، وقد تم تعديلها داخليًا وخارجيًا لتناسب مهمة العروض الجوية.

ويعد فريق الصقور السعودية من أفضل الفرق العالمية، حيث يحرص على اختيار النخبة من طياري القوات الجوية المقاتلين للقيام بهذه المهمة، حيث يخضع المرشحين للانضمام للفريق لاختبارات علمية و عملية و نفسية للتأكد من ملاءمتهم لهذا النوع من الطيران. ومن الشروط التي يجب توفرها في الطيارين الراغبين في الانضمام للفريق، أن يكون طياراً مقاتلاً عمل في الخطوط الأمامية للقوات الجوية و لديه أكثر من 800 ساعة طيران.

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