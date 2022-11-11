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بعضها بسبب المس أو السحر

علاقة الجن بوجود كدمات في الجسم بعد الاستيقاظ

2022-11-11 الساعة 8:18
علاقة الجن بوجود كدمات في الجسم بعد الاستيقاظ
المواطن - متابعة

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قال الراقي الشرعي جمعان بن ملاح السلطاني: إن اكتشاف الشخص لوجود كدمات في جسده بعد الاستيقاظ من النوم لا يؤخَذ على أنه دائمًا مسّ من الجن.

بعض الحالات

وأردف جمعان بن ملاح السلطاني، في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يعرض على شاشة روتانا خليجية: بعض الحالات التي تأتينا تؤكد أن الكدمات بعد الاستيقاظ من النوم، تكون بسبب المس أو السحر، وإذا لوحظ أن هناك كدمات أو ورمًا أو حبوبًا، فهذه ربما تكون علامات شفاء.

وأشار الراقي الشرعي إلى أن الأمر لا يؤخذ على إطلاقه، فربما تكون الكدمات لأمور طبية، وبحكم الخبرة نعرف الفرق وظهور الكدمات بسبب خروج الجن من الجسم.

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